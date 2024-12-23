Kozan'da 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 33 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek, 37 fişek, 40,91 gram uyuşturucu ile 8 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Ekipler, trafik denetiminde de 41 sürücüye ceza kesti, 18 aracı trafikten men etti.
Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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