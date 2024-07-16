Kozan'da asayiş uygulamalarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kozan'da asayiş uygulamalarında 7 zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 37,90 gram uyuşturucu ele geçirildi ve trafik denetimlerinde 27 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi.

16.07.2024 11:57
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Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8- 15 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 37,90 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerin trafik denetiminde ise 27 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kozan'da asayiş uygulamalarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da asayiş uygulamalarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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