Düğün kana bulandı! İki yaralı var
20.09.2025 23:34
Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, diğeri darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken; bir kişi de darp sonucu hastaneye kaldırıldı.

Adana'daki bir düğün adeta kana bulandı. Kozan ilçesi Yüksekören Mahallesi'nde bir düğün sırasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

DÜĞÜN KANA BULANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İlhan Can A. bıçakla, Ahmet Can A. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

