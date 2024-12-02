Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Kasım-1 Aralık'ta 32 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 ruhsatsız tabanca, 1,65 gram eroin, 1,6 gram sentetik uyuşturucu ve 102 sentetik ecza ele geçirildi.
Denetimlerde 35 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 24 aracı trafikten men etti.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Huzur Operasyonu - Son Dakika
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