Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonun çarptığı jandarma trafik aracındaki bir personel yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Kozan-İmamoğlu kara yolunda seyir halindeki jandarma trafik aracına arkadan çarptı.
Yolda savrulan araçtaki bir jandarma yaralandı.
Yaralanan jandarma personeli, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Jandarma Aracına Kamyon Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?