Kozan\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kozan-Kadirli kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılardan, Timur Can Akkız (25) ve Miran Aslan (27) Kozan Devlet Hastanesi'ne, İsmet Evin ve Teyfik Pehlivan ise Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Evin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
