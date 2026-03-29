Kozan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde Metehan Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Metehan Ç ile araçta bulunan Hande Ç, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?