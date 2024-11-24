Kozan\'da voleybol turnuvası düzenlendi

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Adana'nın Kozan ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca, ilçedeki spor salonunda organize edilen turnuvada 168 öğretmen mücadele etti.

Final müsabakalarında İsmet İnönü Ortaokulu birinci, Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu ikinci, Fatih Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Turnuvaya, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, MHP Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli ve Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Mercan da katıldı.

Mercan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti, Öğretmenler Günü'nü kutladı.