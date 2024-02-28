Kozan'ın il olma ihtimali ilçede sevinçle karşılanıyor
ADANA - Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de il sayısının 100 ile çıkarılması açıklamasının ardından TÜİK verilerinde il olma kriterlerini sağlayan ilçeler arasında birinci sırada olması ilçede sevinçle karşılandı.
İlçedeki esnaflar "Kozan iline hoşgeldiniz" tabelalarını iş yerlerinin önüne asarak Kozan'ın il olmasını istediklerini kaydetti.
Osmanlı döneminde vilayetlik statüsüne sahip olan Kozan ilçesi, 1926 yılında bazı milletvekillerinin etkisiyle vilayetlikten ilçe statüsüne döndü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. yılında 100 il vaadi ile büyük bir coşku yaşanan ilçe TÜİK verilerinde il olmaya hak kazanabilecek özellikleri taşımasıyla ilk sırada yer alması ilçede heyecan oluşturdu.
Kozanlı bazı esnaflar iş yeri önlerine "Kozan iline hoşgeldiniz" yazarken vatandaşlar Kozan'ın il olmasının büyük bir sevinç olacağına vurgu yaptı.
Esnaflardan Ayşe Ersin, heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Kozan'ın il olmasını istiyoruz. İl olursak daha çok gelişeceğiz" dedi.
Vatandaşlardan Soner Özev ise Kozan'ın il olmasını çok istediklerini kaydederek, "Devlet Bahçeli'nin sözleri bizleri çok sevindirmişti. TÜİK verilerinde de ilk sırada yer almak bizleri mutlu etti. İlçemizin yeniden il olması gençlerimiz için çok güzel olur. İl olursak iş anlamında fabrika anlamında yatırım anlamında ilçemiz büyür ve gelişir" diye konuştu.
Vatandaşlardan Cemil Kenger de Kozan'ın yüz ölçümü ve nüfusu bakımından birçok mevcut illerden büyük bir ilçe olduğunu belirterek, "İlçemiz il olma potansiyeline sahip. İl olursak şehir olarak kalkınırız. Valilik gelecek ve diğer kurumların gelmesi ile şehirdeki hareketlilik oranı yükselecek. Yatırım olur devlet desteği aratacaktır. Gençlere iş alanı açılır. Gençlerin sosyalleşmesi adına birçok projeler uygulamaya geçer. Suç oranı da iş istihdam artması sayesinde suç oranları da ilçede daha da düşecektir" diye konuştu.
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