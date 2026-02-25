Kozluk Hastanesi'nde Tümör Tedavisi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozluk Hastanesi'nde Tümör Tedavisi Başladı

Kozluk Hastanesi\'nde Tümör Tedavisi Başladı
25.02.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Kozluk Devlet Hastanesi, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavisine başladı.

Batman'ın Kozluk Devlet Hastanesi'nde kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavisine başlandı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve cerrahi tedavisine ilişkin, bu tür özellikli ameliyatların ilçede gerçekleştiriliyor olmasının il genelinde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırdığını belirtti.

Vatandaşların başka illere sevk edilmeden bulundukları yerde nitelikli ve bilimsel sağlık hizmetlerine ulaşabilmesinin temel öncelikleri olduğunu ifade eden Solmaz, "Sağlık tesislerimizin teknik kapasitesini ve uzmanlık alanlarını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Hastanede görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Cihan Ünyılmaz de kemik ve yumuşak doku tümörlerine yönelik tanı ve tedavi süreçlerinin güncel bilimsel kılavuzlar doğrultusunda yürütüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde ayrıntılı tanısal değerlendirme, uygun teknikle biyopsi uygulamaları ve gerekli görülen hastalarda cerrahi tedavi işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hastalarımıza güvenli ve etkin bir tedavi imkanı sunuyoruz."

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Çağrı Şataflı ise radyoloji birimiyle iş birliği içerisinde ileri görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını ve biyopsi uygulamaları sayesinde teşhis sürecinin güvenli şekilde tamamlandığını aktardı.

Cerrahi müdahale gerektiren olgularda ameliyatları başarıyla uyguladıklarını söyleyen Şataflı, "Ameliyat sonrası takip süreçlerini de yakından izleyerek hastalarımızın tedavi planlamasını bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Murat Solmaz, Hastane, Kozluk, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozluk Hastanesi'nde Tümör Tedavisi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:30:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kozluk Hastanesi'nde Tümör Tedavisi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.