KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül Pazar Günü Yapılacak - Son Dakika
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KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül Pazar Günü Yapılacak

KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10.15’de başlayacak sınavda adaylara 120 soru sorulacak. Sınav sonuçları 20 Eylül’de açıklanacak.

29.08.2024 18:26
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(ANKARA) - KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'de başlayacak sınavda adaylara 120 soru sorulacak. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans uygulaması 1 Eylül Pazar günü yapılacak. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak olan sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvuruda bulundu.

KPSS Ön Lisans uygulaması ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans uygulamasına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" dedi.

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi. Başkan Ersoy, sınava 2 bin 535 engelli adayın katılacağını ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Sınavda toplam 164 bin 53 görevlinin yer alacağını aktaran ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak" bilgisini verdi.

En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den

Sınav başvurularında 18-29 yaş aralığının yoğunlukta olduğunu aktaran Ersoy, "En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısı 588'dir. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 olarak gerçekleşti" dedi.

Öte yandan, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül Pazar Günü Yapılacak - Son Dakika

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