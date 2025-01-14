Kral Abdullah, Ateşkes Görüşmelerini Değerlendirdi

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Witkoff ile telefonda görüştü.

Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, "bölgede kapsamlı bir sükunet için atılması gereken ilk adımın Gazze'de ateşkes ve savaşın durması" olduğunu ifade etti.

Ürdün Kralı, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için de uluslararası çabaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda Katar'da devam eden müzakerelerde son aşamaya gelindiğini duyurmuştu.