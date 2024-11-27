Kral Abdullah'dan Gazze'ye Destek Çağrısı

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??????? Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik insani yardım çabalarının artırılması ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Şeyh Niang'a bir mesaj gönderdi.

Kral Abdullah mesajında, "Gazze Şeridi'ndeki kötüleşen insani duruma yönelik müdahaleyi güçlendirmek için uluslararası çabaların birleştirilmesinin gerekliliğine" vurgu yaptı.

Ürdün Kralı, ülkesinin "karadan ve havadan Gazze'ye insani, yardım ve tıbbi destek sağlamaya devam edeceğini" belirtti. Ayrıca, "Gazze'de ateşkesin derhal ve kalıcı bir şekilde sağlanmasının gerekliliğini" yineledi.

Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik sistematik saldırıların ve Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal yerlere yönelik tekrarlanan ihlallerin, "aşırı sağcı İsrail hükümetinin gözetiminde ve sessizliği altında gerçekleştiği" konusunda uyarıda bulunan Kral Abdullah, uluslararası toplumu, Filistin halkının meşru ve devredilemez tüm haklarına ulaşmasını sağlayacak bir siyasi ufuk oluşturarak" istikrarı yeniden sağlama çabalarını başlatmaya çağırdı.

Bileşmiş Milletler (BM), 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin devletinin ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar vermişti.