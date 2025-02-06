Kral Abdullah, Londra'da Trump ile Görüşecek

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'la salı günü yapacağı görüşme öncesinde çalışma ziyareti için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kral 2. Abdullah, ülkesinden ayrılarak Londra'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ardından Boston ve Washington'u kapsayan bir ABD ziyareti de yapacak." ifadelerine yer verildi.

Kral'a, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın eşlik ettiği belirtilen açıklamada, ziyaretin ayrıntıları ve programına ilişkin başka bilgi verilmedi.

Bu ziyaret, Ürdün Kralı'nın birçok Arap lideri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından geldi. Kral 2. Abdullah, bu görüşmelerde Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu ve topraklarında kalmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yeniden yerleştirme planı

Başkan Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin, artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.