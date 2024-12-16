Kral Abdullah ve Sisi'den Bölgesel Görüşme - Son Dakika
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Kral Abdullah ve Sisi'den Bölgesel Görüşme

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sisi ile Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ve bölgesel konuları görüştü.

16.12.2024 17:46
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, başkent Kahire'ye ziyareti kapsamınsa Sisi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin konuşulduğu ifade edildi.

Suriye'de halkın tercihlerine saygı duyulmasının vurgulandığı görüşmede, Suriye güvenliğinin yanı sıra istikrar ve egemenliğinin korunmasının gerektiğine işaret edildi.

Abdullah ve Sisi'nin Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci desteklediklerini teyit ettikleri belirtilen açıklamada, Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde tüm siyasi güçleri benimseyecek bir siyasi geçiş sürecinin önemine dikkati çekildi.

Bölgede kapsayıcı bir sükunetin sağlanması için ortak Arap çalışmalarının gerekliliğine vurgu yapılan görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi talep edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin tehcir edilmesi planlarının reddedildiği aktarılan açıklamada, Abdullah ve Sisi'nin Lübnan'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kral Abdullah ve Sisi'den Bölgesel Görüşme - Son Dakika

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