Kral Charles Beyaz Saray'da: Trump'tan Övgü, Starmer'a Eleştiri

İngiltere Kralı III. Charles, 27 Nisan'da Beyaz Saray'a resmi ziyarette bulundu. Başkan Trump ve eşi Melania, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'yı karşıladı. Çay öncesi kısa bir sohbetin ardından, Melania'nın tasarladığı yeni arı kovanını görmek için bahçeye indiler. Kral Charles, çevreye olan ilgisiyle biliniyor ve İngiltere'deki evinde arı kovanları bulunduruyor.

Ziyaret, ABD'nin bağımsızlığından 250 yıl sonra gerçekleşiyor. Charles, tahta çıktıktan sonra ABD'ye ilk resmi ziyaretini yaparken, annesi Kraliçe II. Elizabeth dört kez ziyaret etmişti. Bu dönemde Trump, İran savaşı konusunda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı sert şekilde eleştiriyor ve 'Churchill değil' olarak nitelendiriyor. Pentagon'dan sızan bir e-posta, ABD'nin Falkland Adaları'ndaki egemenlik desteğini gözden geçirebileceğini ortaya koydu.

Trump, Kral Charles'a övgüler yağdırırken, Beyaz Saray Sözcüsü ilişkilerin güçlendiğini belirtti. Ziyaretin gölgesinde, Kral'ın kardeşi Andrew'un Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle mağdurların Kral'dan görüşme talebi var. Kraliyet çifti, Salı günü devlet yemeğine katılacak ve Charles, ABD Kongresi'nde bir konuşma yapacak. Bu, 1991'den bu yana bir İngiltere kralının Kongre'ye hitap ettiği ikinci konuşma olacak.