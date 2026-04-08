Kremlin, ABD-İran Ateşkesini Destekliyor

08.04.2026 14:04
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD-İran geçici ateşkesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD- İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu çok önemli bir adım. İran ve Amerikan heyetleri arasında önümüzdeki günlerde doğrudan temasların gerçekleşeceğini umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi değerlendiren Peskov, çatışmaların başlangıcından beri meselenin barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarına dikkati çekti.

Peskov, şunları kaydetti:

"Ateşkesle ilgili haberleri memnuniyetle karşıladık. Silahlı çatışma yolunda ilerlememe, özellikle de İran'ın ekonomik ve sivil unsurlarına yönelik saldırılardan vazgeçme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çok önemli bir adım. İran ve Amerikan heyetleri arasında önümüzdeki günlerde doğrudan temasların gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu, barışçıl istişarelerin sürdürülmesini sağlayacak. Her taraf, çıkarlarını silahlı müdahale yoluyla değil, müzakere masasında savunabilecektir."

Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin de ileride devam edeceği umudunu paylaşarak, "Bunu bekliyoruz. Amerikan temsilcileri ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Ukrayna konusundaki barışçıl girişimlerine büyük değer veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bloomberg'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ekim ayında yaptıkları telefon görüşmesinin dökümünü yayımlamasını değerlendiren Peskov, bunu hoş karşılamadıklarını belirtti.

Peskov, "Dökümde, Rusya ile Macaristan arasını bozacak unsur yok. Bloomberg'in haberinde yer alan bilgi, Orban'ın yeterince pragmatik olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Avrupa'da birçok gücün, Orban'ın ileride düzenlenecek seçimde kazanmasını istemediğini söyledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Kremlin, Güncel, İran, Son Dakika

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

14:22
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:50
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
