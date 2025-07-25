Kremlin, BMGK'nın Filistin Kararlarına Uyum Çağrısı Yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Filistin'le ilgili kararlarının uygulanması gerektiğini belirterek "Bu kararlara uyulmasının, bölgenin bulunduğu zor durumdan tek çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Filistin devletini tanıma" kararına ilişkin Peskov, BMGK'nin Filistin ile ilgili kararlarına bağlı kaldıklarını belirtti.

Peskov, "Bu kararlara uyulmasının, bölgenin bulunduğu zor durumdan tek çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz. Orta Doğu'da iki devletli çözüm modeli uzun zamandır dile getirilen ve ilgili belgelerde yer alan bir konu." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Ukrayna'nın yaklaşımlarını hızlıca yakınlaştırması mümkün değil"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, "Üst düzeydeki görüşme meseleye son verebilir ve vermeli, uzmanların üzerinde çalışacağı anlaşmaları kayda almalı. Aksini yapmak mümkün değil. Bu kadar karmaşık süreci 30 günde tamamlamak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını anımsatıp, bunların birbirine zıt olduğuna dikkati çekerek "Yaklaşımları hızlıca yakınlaştırmak mümkün değil. Bu süreç, yoğun diplomatik çalışma gerektiriyor." diye konuştu.