Kremlin, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı "şiddetle kınadığını" bildirdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi.

Bu tür eylemlerin bölgede barışı tesis etme girişimlerine karşı olduğuna dikkati çeken Peskov, ayrıca bunun zaten gergin olan durumu önemli ölçüde istikrarsızlaştırabileceğine inandıklarını vurguladı.

Peskov, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.