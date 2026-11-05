Kremlin, Putin'in İranlı yetkili Rızai'yi Moskova'da kabul ettiğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Moskova'da bulunan Rızai'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.