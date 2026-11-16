Kremlin, Putin, Trump ve Şi\'nin 19 Kasım\'da Çin\'de ilk kez üçlü görüşeceğini açıkladı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin 19 Kasım'da Çin'de ilk kez üçlü formatta gerçekleştireceği görüşmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Kasım'da Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

"ÖNEMİ VE SEMBOLİK ANLAMI SON DERECE BÜYÜK"

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak üçlü görüşmeye değinen Uşakov, "Bu formatta ilk kez bir araya gelecekler. Görüşmenin önemi ve sembolik anlamı son derece büyük." dedi.

Üçlü zirvenin Çin liderinin devlet konutunda yapılacağını aktaran Uşakov, liderlerin uluslararası gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağını ifade etti.

Uşakov, zirvenin ardından ortak bildiri yayımlanmasını beklediklerini belirterek, metin üzerinde yoğun diplomatik çalışmalar yürütüldüğünü, uzlaşma sağlanamaması halinde ise liderlerin ayrı ayrı açıklama yapacağını kaydetti.

PUTİN İKİ LİDERLERLE BİREBİR GÖRÜŞME DE YAPACAK

Üçlü zirvenin yanı sıra Putin ile Trump arasında ikili görüşme düzenlenmesi için de hazırlıkların sürdüğünü bildiren Uşakov, iki liderin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD ve Rusya'nın önerilerini ele alacağını söyledi.

Görüşmenin gündemindeki bazı konularda mutabakat sağlandığını aktaran Uşakov, toplantının yeri ve saatinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Putin'in 18 Kasım'da Şi ile de görüşeceğini aktaran Uşakov, Ukrayna meselesi, Rusya'nın ABD ile son temasları ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin gündemde olacağını kaydetti.