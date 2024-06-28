Kremlin Sözcüsü: AB-Rusya İlişkilerinin Geleceği Kötü - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: AB-Rusya İlişkilerinin Geleceği Kötü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin geleceğinin kötü olduğunu belirterek, Avrupa diplomasisinin (AB-Rusya) ilişkileri iyileştirme yönünde hareket edeceğini düşünmediklerini söyledi. Peskov, AB Parlamentosu seçimlerinin ardından AB'yi yönetecek isimlerin Rusya'ya karşı yaklaşım sergilediğini belirtti ve Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin geleceğinin kötü olduğunu değerlendirdi. Ayrıca, ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili olarak Rusya'nın müdahale etmeyeceğini belirtti.

28.06.2024 13:47
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin geleceğinin "kötü" olduğunu belirterek, "Avrupa diplomasisinin (AB-Rusya) ilişkileri iyileştirme yönünde hareket edeceğini düşünmüyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimlerle ilgili alınan kararı değerlendiren Peskov, görevde kalan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine atanan Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Rusya'ya karşı yaklaşım sergilediğini belirtti.

Peskov, "Bu nedenle, Avrupa diplomasisinin (AB-Rusya) ilişkileri iyileştime yönünde hareket edeceğini düşünmüyoruz. Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin geleceği kötü." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ilk canlı yayın tartışması ile ilgili soruyu yanıylayan Peskov, bu tartışmaların, Rusya'nın gündeminde olmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, "Bu, ABD'nin iç meselesi. ABD'deki seçim kampanyalarına hiçbir zaman müdahale etmedik. Bu sefer de bunu yapmayı planlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: AB-Rusya İlişkilerinin Geleceği Kötü - Son Dakika

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