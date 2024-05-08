Kremlin Sözcüsü: NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi büyük tehlike - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kremlin Sözcüsü: NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi büyük tehlike

Kremlin Sözcüsü: NATO\'nun Ukrayna\'ya müdahalesi büyük tehlike

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesinin büyük tehlike olduğunu söyledi. Peskov, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da Kuzey Kore'ye ait füzeler kullandığı iddialarıyla ilgili soruya yanıt vermedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmesinin ise her iki ülke için gerekli ve beklenen bir görüşme olduğunu belirtti.

08.05.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara "doğrudan müdahalesinin büyük tehlike" olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlanması için bu ülkede imza toplanması ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunun son derece kışkırtıcı bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Kiev yönetimi oldukça öngörülemez. NATO ülkelerinin sahada çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike." dedi.

Peskov, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU), yabancı istihbaratın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik suikast hazırladığı yönündeki açıklamalarına ilişkin ise "SBU'dan gelen bilgilerin doğru olduğu pek söylenemez." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da Kuzey Kore'ye ait füzeler kullandığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

"Putin-Paşinyan görüşmesi gerekli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bugün başkent Moskova'da bir araya geleceğine dikkati çeken Peskov, bunun her iki ülke için gerekli ve beklenen bir görüşme olduğunu belirtti.

Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliğindeki (AEB) üyeliğini durdurma ihtimaliyle ilgili soruya "AEB'deki entegrasyon süreci başarılı, üyelerin gelişimini sağlıyor." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Kuzey Kore, Ermenistan, Moskova, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Sözcü, Kore, Nato, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi büyük tehlike - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi büyük tehlike - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement