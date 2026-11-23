MOSKOVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda kısa süre içerisinde yeni bir üçlü görüşme turu gerçekleşeceğini, ancak tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

Peskov pazartesi günü RIA Novosti Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yakında bir görüşme olacak, ancak henüz kesin bir tarih belirlenmedi" dedi.

Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü görüşmelerde Rusya ile Ukrayna büyük ölçekli bir esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.