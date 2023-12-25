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Kremlin Sözcüsü: Sırbistan'da düzensizliği kışkırtan üçüncü bir güç var - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Sırbistan'da düzensizliği kışkırtan üçüncü bir güç var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan'da düzensizliği kışkırtma girişiminde bulunan üçüncü bir gücün varlığına dikkat çekerek, Sırbistan yönetiminin yasal düzeni sağlayacağından şüphelerinin olmadığını belirtti. Peskov ayrıca, Rusya'nın Sırbistan ile ilişkilerine değer verdiğini ve bu ilişkilerin gelişme imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü: Sırbistan\'da düzensizliği kışkırtan üçüncü bir güç var
25.12.2023 - 17:19,
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yabancılar dahil üçüncü bir gücün Sırbistan'da düzensizliği kışkırtma girişiminde bulunduğunu belirterek, "Sırbistan yönetiminin yasal düzeni sağlayacağından şüphemiz yok." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçimlerin sonuçlarına karşı düzenlenen gösterilere işaret eden Peskov, "Olanlar, Sırbistan'ın meselesidir. Ülkede gerekli tüm tedbirleri alabileceğine inandığımız meşru yönetim var. Hiç kimsenin, özellikle de müttefikimiz ve ortağımız olan Sırbistan'ın iç işlerine müdahale etmedik ve müdahale etmeyi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, Sırbistan ile ilişkilere değer verdiklerini ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Ülkedeki seçimlerde "ihlaller olmadığına" dair açıklamaların yapıldığına dikkati çeken Peskov, "(Yabancı güçler dahil) Üçüncü bir gücün Belgrad'da düzensizliği kışkırtma girişimlerini görüyoruz. Sırbistan yönetiminin yasal düzeni sağlayacağından şüphemiz yok." diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg kentinde yapılacak Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme ihtimaliyle ilgili soruya "Böyle bir imkana sahipler." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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