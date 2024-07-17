Kremlin Sözcüsü: Trump Döneminde Rusya İçin İyi Hiçbir Şey Yapılmadı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Trump Döneminde Rusya İçin İyi Hiçbir Şey Yapılmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık döneminde Rusya'ya yönelik kısıtlamaların arttığını ve iyi bir şey yapılmadığını belirtti. Ancak en azından diyalog olduğunu söyleyen Peskov, Rusya ve Putin'in ABD başkanlık seçimlerinde önemli bir unsur haline geldiğini ifade etti.

17.07.2024 13:53
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık döneminde Rusya'ya yönelik çok sayıda kısıtlama uygulandığını belirterek, "Trump döneminde Rusya için iyi hiçbir şey yapılmadı. Ancak en azından diyalog vardı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, yaklaşan ABD başkanlık seçimi ve Trump'ın Rusya hakkında yaptığı çeşitli açıklamaları değerlendirdi.

Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'deki başkanlık seçimlerinde, özellikle de son yıllarda önemli bir unsur haline geldiğine işaret eden Peskov, "Putin ve Rusya konusu seçim tartışmalarında her zaman gündemde." diye konuştu.

Trump'ın kendi başkanlık döneminde Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduklarına yönelik açıklamalarını yorumlayan Peskov, "Trump döneminde Rusya için iyi hiçbir şey yapılmadı. Ancak en azından diyalog vardı. Bu muhtemelen olumlu bir unsur olarak sayılabilir." dedi.

Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'daki sürece ilişkin barış tekliflerine Batılı ülkelerden bir yanıt almadıklarını belirterek, "Avrupalılar, Orban'ın bu konudaki tüm yetkilerini tamamen inkar etmeye ve Ukrayna'ya askeri konularda yardım etme kararlılıklarını teyit ediyor. Cevapları muhtemelen budur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Trump Döneminde Rusya İçin İyi Hiçbir Şey Yapılmadı - Son Dakika

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