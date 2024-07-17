Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık döneminde Rusya'ya yönelik çok sayıda kısıtlama uygulandığını belirterek, "Trump döneminde Rusya için iyi hiçbir şey yapılmadı. Ancak en azından diyalog vardı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, yaklaşan ABD başkanlık seçimi ve Trump'ın Rusya hakkında yaptığı çeşitli açıklamaları değerlendirdi.

Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'deki başkanlık seçimlerinde, özellikle de son yıllarda önemli bir unsur haline geldiğine işaret eden Peskov, "Putin ve Rusya konusu seçim tartışmalarında her zaman gündemde." diye konuştu.

Trump'ın kendi başkanlık döneminde Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduklarına yönelik açıklamalarını yorumlayan Peskov, "Trump döneminde Rusya için iyi hiçbir şey yapılmadı. Ancak en azından diyalog vardı. Bu muhtemelen olumlu bir unsur olarak sayılabilir." dedi.

Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'daki sürece ilişkin barış tekliflerine Batılı ülkelerden bir yanıt almadıklarını belirterek, "Avrupalılar, Orban'ın bu konudaki tüm yetkilerini tamamen inkar etmeye ve Ukrayna'ya askeri konularda yardım etme kararlılıklarını teyit ediyor. Cevapları muhtemelen budur." ifadelerini kullandı.