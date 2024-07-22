Kremlin Sözcüsü: Zelenskiy'nin müzakere açıklamaları reddetmekten daha iyi - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Zelenskiy'nin müzakere açıklamaları reddetmekten daha iyi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile müzakere olasılığına ilişkin açıklamalarının, müzakereleri reddetmekten daha iyi olduğunu söyledi. Peskov, Zelenskiy'nin açıklamalarının diyalog için olumlu bir adım olduğunu belirtirken, müzakerelerin detayları ve planları hakkında bilgi vermedi. Ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini savunan Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinin geleceğinin önemli olduğunu vurguladı.

22.07.2024 14:55
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya ile müzakere olasılığına ilişkin açıklamalarının, müzakereleri reddetmekten daha iyi olduğunu söyledi.

Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'nin, bir İngiliz kanalında verdiği röportajda, gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil Rus yetkililerle müzakere edebileceklerini söylemesini değerlendiren Peskov, "Genel olarak bu, elbette Rus tarafıyla ve Rusya Devlet Başkanıyla her türlü temasın hariç tutulduğu açıklamalardan daha iyidir. Elbette öyle ya da böyle diyalog hakkında konuşmak, son Ukraynalıya kadar savaşma niyetinden bahsetmekten çok daha iyidir." dedi.

Zelenskiy'nin müzakere olasılığına ilişkin sözlerinin arkasında tam olarak ne olduğu, hangi spesifik planların müzakere edildiği ve bu yönde hangi eylemlerin bulunduğunun bilinmediğine işaret eden Peskov, "eğer konuşma ciddi ise" bu hususta bir yargılamaya varılamayacağını dile getirdi. Peskov, eğer varsa bazı somut adımların beklenmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığını geri çekmesinin ardından mevcut Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna'ya desteğinin devam edip etmeyeceği ile ilgili yorum yapan Peskov, ABD'nin, Avrupa'ya mali yük getirerek, Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini savundu.

Bu eylemlerin, Ukrayna'daki çatışmaların çözümüne katkı sağlamadığını söyleyen Peskov, bunun, "özel askeri operasyonun" sonucunu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurguladı.

Biden'ın kararı, Kremlin'de sürpriz yaratmadı

Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararı ile ilgili olarak ise Peskov, "Elbette mevcut ABD Başkanının kararlarını değerlendirmek bize düşmez. Bu, Amerikalı seçmenlerin önemsemesi gereken bir konu, bizim değil." diye konuştu.

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin, Kremlin'de sürpriz yaratmadığını da vurgulayan Peskov, "son yıllarda ABD'de yaşananların, kendilerine hiçbir şeye şaşırmamayı öğrettiğini" dile getirdi. Peskov, ABD'deki seçim kampanyasının, Rusya'nın iç meselesi olmadığından, öncelikli gündemleri arasında bulunmadığına dikkati çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığı ile ilgili değerlendirmesi sorulan Peskov, "Bayan Harris'in potansiyel adaylığını şu an için ikili ilişkilerimiz açısından hiçbir şekilde değerlendiremiyoruz, çünkü şu ana kadar ilişkilerimize herhangi bir katkısı fark edilmedi." yanıtını verdi.

Peskov, Harris'in, Rusya'ya yönelik açıklamalarının, oldukça düşmanca söylemlerle dolu olduğunu anımsattı.

Rusya-ABD ilişkilerine yönelik konuşan Peskov, "Tarihin en kötü dönemini yaşayan Rusya-ABD ilişkilerinin geleceği bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Zelenskiy'nin müzakere açıklamaları reddetmekten daha iyi - Son Dakika

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