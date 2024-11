Kreşlerin Kapatılmasına Tepki: \'Halkı Mağdur Etmeyeceğiz\'

Güncel

(MANİSA) - Belediyelere ait kreşlerin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "'Kreşleri kapatın demek' ne ahlakidir ne de vicdanidir. Doğrudan halkın mağduriyetidir. Biz de diyoruz ki biz halkımızı mağdur etmeyeceğiz. Kreşlerimizi kapatmamak için de mücadele edeceğiz" dedi.

Belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönündeki karara ilişkin Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın yazısının kendilerine de ulaştığını belirten Zeyrek, şunları kaydetti:

"Ama şunu unutmamak lazım, bazı hizmetler vardır ki siyaset üstüdür. Zamansızdır. Çünkü toplumun her kesimine hitap eder. İhtiyaç sahibi her vatandaş bu hizmetlerden faydalıdır. Kent Lokantası gibi Halk Ekmek gibi kreşler gibi. Kreş açtığımızda kimseye, siyasi politik düşüncesine, hangi partiye oy verdiğini sormuyoruz. Tek gayemiz halkımıza hizmet etmek. Bu noktada seçim döneminde de kreş sözümüz vardı. Kaldı ki önceki dönem belediye başkanının da her ilçeye kreş açma vaadi vardı. Şimdi biz ilçe belediyelerimizle birlikte 17 kreşimizle bin 500'e yakın evladımıza ev sahipliği yapıyoruz. Bin 500 çocuk demek, bin 500 anne demek. O annenin ekonomik hayata katılımı demek. Bu okullarda eğitim veren yüzlerce öğretmen demek. Bu ekonomik zorlukta aileye bir tas fazla yemek pişmesi demek. Özel kreşlerin fiyatlarının her yıl arttığı bir ekonomik krizin de zorluk döneminde vatandaşa nefes aldırmak demek."

"Biz halkımızın parasını halkı için harcayacağız"

"Bakanlık diyor ki; kapatın. Neden kapatalım? Bunun makul mantıklı bir açıklaması var mı? Bence yok" diyerek açıklamlarını sürdüren Zeyrek, şöyle devam etti:

"Biz buradan ekonomik bir gelir mi sağlıyoruz? Hayır, asla sağlamıyoruz. Herhangi bir kar beklentimiz var mı? Asla bir kar beklentimiz yok. Dolayısıyla bakanlık açmadığı için biz bu kreşleri açmak zorunda kalıyoruz. Bakanlık görevini yapmadığı için biz sorumluluk alıyoruz. Ayrıca unutulmasın ki tarikat ve cemaat kurslarına evlerine giden çocukların başlarına gelenleri de maalesef biliyoruz. Hal böyle olunca 'kreşleri kapatın demek' ne ahlakidir ne de vicdanidir. Doğrudan halkın mağduriyetidir. Biz de diyoruz ki biz halkımızı mağdur etmeyeceğiz. Kreşlerimizi kapatmamak için de mücadele edeceğiz. Çünkü seçim boyunca hep şunun sözünü verdik; biz halkımızın parasını halkı için harcayacağız. Halkımız bizden istiyorsa o evlatlarını bize emanet ediyorsa biz de onları kendi evladımız gibi sahipleneceğiz."