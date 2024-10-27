Kreşte Kahve Yangını: 1,5 Yaşındaki Çocuk Yandı - Son Dakika
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Kreşte Kahve Yangını: 1,5 Yaşındaki Çocuk Yandı

Kreşte Kahve Yangını: 1,5 Yaşındaki Çocuk Yandı

Adana'da kreşte üzerine kahve dökülen 1,5 yaşındaki Aden Aslan, 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

27.10.2024 18:23
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ADANA'da kreşte üzerine kahve döküldüğü ileri sürülen 1,5 yaşındaki Aden Aslan'ın, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2'nci derece yanık oluştu. Aden, tedavisinin ardından taburcu edildi, ailesi okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Olay, 25 Ekim'de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir özel kreşte meydana geldi. Aslı Aslan, kızı Aden'i sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Kreşte Aden'in üzerine kahve döküldü. Okul yönetimi Aden'i hastaneye götürdü. Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine Aden'in ailesine haber verildi. Hastaneye giden Aslı Aslan, kızının yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanık olduğunu öğrendi. Aden, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu.

'YANIKLARIN BİR FİNCAN KAHVEDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Aslı Aslan, olayda kreşin ihmali olduğunu belirterek, "Okul yönetimi, olayın merdiven boşluğunda yaşandığını, o bölgede kamera olmadığını söyledi. Yanıkların, bir fincan kahveden kaynaklandığını düşünmüyorum. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzüne krem sürerken bile derisi soyuluyor. Evladım acı çekiyor. Hastanedeyken kurum sahibi de yanımızdaydı ve şikayet dilekçemizi almaya çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Okul yönetimi ise elinde Türk kahvesi fincanı olan öğretmen M.G.Ş. ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle Aden'in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye haber verdiklerini, söz konusu öğretmenin iş akdine son verildiğini kaydetti.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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