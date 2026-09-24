Kreuzberg'de yüzlerce kişi Peter Thiel'e verilen 2026 Axel Springer Ödülü'nü protesto etti - Son Dakika
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Kreuzberg'de yüzlerce kişi Peter Thiel'e verilen 2026 Axel Springer Ödülü'nü protesto etti

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Kreuzberg\'de yüzlerce kişi Peter Thiel\'e verilen 2026 Axel Springer Ödülü\'nü protesto etti
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Berlin'de Axel Springer binasında düzenlenen törenle Peter Thiel'e 2026 Axel Springer Ödülü verildi. Yüzlerce kişi binanın önünde ödülü protesto etti; göstericiler Thiel'in silah ve yapay zeka destekli gözetleme yazılımlarına yatırım yaptığını belirtti.

Almanya'da, Axel Springer medya grubu tarafından Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortaklarından Peter Thiel'e ödül verilmesi protesto edildi.

Başkent Berlin'de Kreuzberg semtindeki Axel Springer'in binasında düzenlenen törenle Thiel'e 2026 Axel Springer Ödülü verildi.

Thiel'e ödül verilmesini protesto etmek için yüzlerce kişi, binanın önünde toplandı.

"Thiel buradan geçemezsin" sloganıyla düzenlenen eylemde, Filistin bayrakları ile üzerinde "Axel Springer Grubu, çocukları hedef alan insansız hava aracı saldırıları için yazılım geliştiren bir adamı onurlandırıyor", "Hiçbir zaman hepimizi öldüremezler", "Thiel bana ölümün şarkısını söyle" ve "Apartheid için teknolojiye hayır" yazan dövizler taşındı.

Göstericiler, "Siyonistler faşisttir, çocuk katili ve teröristtir", "Boykot İsrail", "Filistin'e özgürlük" ve "Alman polisi siyonistleri koruyor" şeklinde sloganlar attı.

Eylemde yapılan konuşmalarda, Thiel"n parasını silah ve yapay zeka destekli gözetleme yazılımlarına yatırdığı belirtilerek, bu teknolojilerle İsrail'in Filistin'deki soykırıma destek verdiği kaydedildi.

Öte yandan Axel Springer tarafından yapılan açıklamada, Thiel'in dijital çağın en etkili girişimcilerinden ve yatırımcılarından biri olduğu belirtilerek, "(Thiel) Palantir'in kurucu ortağı olarak, günümüzün en değerli ve demokrasilerin dayanıklılığı açısından en önemli şirketlerinden birini kurdu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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