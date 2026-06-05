Kruvaziyer Gemi Hastası Kadın, Denizde Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kruvaziyer Gemi Hastası Kadın, Denizde Tahliye Edildi

Kruvaziyer Gemi Hastası Kadın, Denizde Tahliye Edildi
05.06.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'den Rodos'a giden gemideki Türk mürettebat hastalandı, deniz ambulansıyla Bodrum'a tahliye edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na giderken personeli rahatsızlanan kruvaziyer gemisindeki Türk vatandaşı kadın hasta, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait deniz ambulansıyla tahliye edildi.

Çeşme Limanı'ndan hareket eden 200 metre boyundaki "Blue Sapphire???????" isimli kruvaziyer gemisinde çalışan Türk mürettebat rahatsızlandı.

Geminin Bodrum önlerinde durması üzerine, rahatsızlanan personelin tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Dün gece yarısı gemi acentesi tarafından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ile irtibata geçilerek yardım talebinde bulunuldu.

İhbarın ardından Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 112 acil sağlık ekipleri, dernek görevlileriyle koordineli olarak harekete geçti.

Gemi doktorlarının acil operasyon yapılması gerektiği yönündeki kararı doğrultusunda, Bodrum Milta Marina'dan hareket eden tam donanımlı "Yaşam" deniz ambulansı, gece geç saatlerde Karaada açıklarına ulaşarak kruvaziyer gemisine aborda oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda ekipler, gemi personeli tarafından teslim edilen Türk vatandaşı kadın hastayı deniz ambulansına alarak Bodrum Milta Marina'ya getirdi.

Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Rodos Adası, Yunanistan, Denizcilik, 3. Sayfa, Olaylar, Sağlık, Güncel, Bodrum, İzmir, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kruvaziyer Gemi Hastası Kadın, Denizde Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:51:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Kruvaziyer Gemi Hastası Kadın, Denizde Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.