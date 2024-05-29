KSÜ'de 'Dönüşüm' Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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KSÜ'de 'Dönüşüm' Resim Sergisi Açıldı

KSÜ\'de \'Dönüşüm\' Resim Sergisi Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 10. mezuniyet sergisi olan 'Dönüşüm' adlı resim sergisi açıldı. Sergide, Filistin, 6 Şubat 2023 depremi ve pandemi gibi olaylardan esinlenen 100 resim yer alıyor. Sergi, iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.

29.05.2024 15:20
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince (KSÜ) düzenlenen etkinlik kapsamında, "Dönüşüm" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 10. mezuniyet sergisinde, Filistin, 6 Şubat 2023 depremi ve pandemi gibi eserlerden oluşan 100 resim yer aldı.

Öğrencilerin son 4 yılda yaşanan olayları sanata dönüştürerek yaptıkları resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Rabia Demir, açılış konuşmasında, serginin güncel konular başta olmak üzere Filistin ve Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili öğrencilerin hayal güçlerinin ön plana çıktığını söyledi.

Öğrencilerin depremi ve pandemiyi birebir yaşadığını anlatan Demir, "6 Şubat depremini öğrencilerimiz birebir yaşadı. Maraşlılar ya da yakın ilerden gelen öğrenciler olduğu için bu konular öğrencilerimizin resimlerini yansıdı. Bununla birlikte pandemi konusu; bazı öğrencilerimizin çalışmalarında. Çnkü yine bu yıl mezun olan öğrencilerimiz aslında pandemiyle eğitime başladılar. Dolayısıyla hem toplumsal kültürel yaşamış olduğumuz travmalar, büyük olaylar, felaketler ve savaşlar bu çalışmalarda konu olarak görülüyor." dedi.

Resimlerinde direniş simgeleri, Filistin bayrakları ve Filistinlilerin bir an önce evlerine kavuşması için anahtar sembolleri kullanan son sınıf öğrencisi Zeynep Topuz ise "Biliyoruz ki Gazze olayı yaşadığımız olaylardan en acısı, insanlar orda öldürülüyor, yemeksiz ve hastanesiz kalıyor. Herkes bir şekilde tepkisini belli ediyordu. Bende sanatçı olaraktan bu şekilde tepkimi belli etmek istedim." diye konuştu. ???????

Sergi, iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.???????

Kaynak: AA

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Filistin, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KSÜ'de 'Dönüşüm' Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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