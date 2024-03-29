KTMÜ'deki Türk öğrenciler, hayırseverlerin desteğiyle iftar sofrasında bir araya geliyor

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Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) okuyan öğrenciler, hayırsever vatandaşların desteği kurulan sofrada birlikte oruçlarını açıyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren KTMÜ'nün Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki yurtta kalan öğrenciler, merkezi yemekhanede iftar saatinde bir araya geliyor.

Ramazanı ailelerinden kilometrelerce uzakta Kırgızistan'da geçiren Türk öğrenciler, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan iftar sofrasında bu ayın manevi iklimini yaşıyor.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, mutfaktaki görevliler ile öğrencilere tabaklarına yemeklerini koyup ikram ederken dualarının kabul olması temennisinde bulunuyor.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanı manevi atmosferine uygun şekilde hep birlikte coşkuyla kutladıklarını belirterek, ramazan boyunca günlük 1500 öğrencinin iftarda buluştuğunu söyledi.

Birkaç yıldır öğrencilere iftarı ücretsiz sağladıklarını anımsatan Ceylan, "Yemek bedelini bütçeden karşılamıyoruz. Bunun yerine rektörlük başta olmak üzere öğretim görevlileri ve buradaki iş insanları katkı sağlıyorlar." dedi.

Ceylan, öğrencilere yönelik hayır ve hasenat işlerine katılan iş insanlarını üniversiteye davet ederek birlikte iftar yaptıklarını anlatırken, ramazan ayının coşkusunu öğretim görevlileri, öğrencileri ve iş insanlarıyla yaşadıklarını vurguladı.

Çeşitli kuruluşların desteği ile üniversitede konfeksiyon mağazası oluşturduklarını belirten Ceylan, eğitim yılı ve ramazan boyunca mağazadaki kıyafetleri öğrencilerin kullanımına ücretsiz açtıklarını aktardı.

Öğrencilerden sadece çalışmalarını ve başarılı olmalarını istediklerini dile getiren Ceylan, ramazan ayının son haftasında kampüste geleneksel sokak iftar programını da tertip edeceklerini bildirdi.

Ceylan, bu yıl ki Nevruz Bayramı'nı, ramazan dolayısıyla iftar programından sonra akşam saatlerinde kutladıklarını sözlerine ekledi.

Ahıska Türkleri de öğrencilere yönelik iftar sofralarına katkıda bulunuyor

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, üniversitede okuyan öğrenciler için hazırlanan iftar sofralarına katkıda bulunduklarını belirtti.

Ülkede ramazanın karşılıklı ziyaretler ve iftar programlarıyla geçtiğini ifade eden Dursunov, "Bu yıl üniversitede iftar sofrasına iş insanlarımız da katkıda bulundu. Üç yıldır üniversitedeki ramazan ayı etkinliklerine katılarak oruçlarımızı öğrencilerle birlikte açıyoruz." diye konuştu.

"Öyle bir ortam yaratılmış ki bizleri ana yurdumuzda gibi hissettiriyor"

Ramazana ilişkin izlenimlerini paylaşan yüksek lisans öğrencisi Burak Zeren, Kırgızistan'ı, modern ve geleneksel hayatı çok güzel harmanlayan bir ülke olarak gördüğünü söyledi.

Zeren, Kırgızistan'da konukseverliği dolu dolu hissettiğini belirtirken, farklı milletlerin ramazan geleneklerine şahit olduğunu, bunun da ufkunun genişlemesine vesile olduğunu dile getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi ve KTMÜ Öğrenci Konseyi Başkanvekili Murat Can, öğrencilerin ramazanı en iyi şekilde geçirmeleri için çalıştıklarını, bu kapsamda bugün ilahilerin söylendiği bir program yaptıklarını anlattı.

Hazırlık eğitimi ile birlikte Kırgızistan'da üç yıldır bulunduğunu ifade eden Tarih Bölümü öğrencisi Umut Çelik, "Manas Üniversitesi tarafından ramazanda öyle bir ortam yaratılmış ki bizleri ana yurdumuzda gibi hissettiriyor." dedi.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Emin Oçar, Kırgızistan'da ikinci ramazanını geçirdiğini ifade ederken, burada evinde gibi hissettiğini ve Kırgız, Kazak, Özbek ve Ahıska Türkleri ile aynı ortamda olmanın kendisine huzur verdiğini aktardı.

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zeynep Güngör, iftarını Kırgız arkadaşları ile birlikte açmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Kırgızistan'da ramazanda yardımlaşma ve paylaşmanın açıkça görüldüğünü söyledi.

Gurbette özlem duygusunun ağır bastığına işaret eden Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sıla Sürmeli, "Ramazanda sahuru yurttaki odada, iftarı da toplu olarak yemekhanede yapıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor." görüşünü paylaştı.