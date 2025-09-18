KTMÜ'nün 30. Yılı Kutlandı - Son Dakika
KTMÜ'nün 30. Yılı Kutlandı

18.09.2025 01:01
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 30. yılını devlet erkanının katılımıyla kutladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) 30. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Devlet Filarmoni Orkestra Binası'nda düzenlenen programa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev katıldı.

Programda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva, Bilim, Yükseköğretim ve Yenilik Bakanı Bahtiyar Orozov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ile Kırgızistan ve Türkiye milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Kırgızistan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, üniversitenin tanıtım videosu izlendi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, açılış konuşmasında, "30 yıl önce filizlenen bir çınarın göğe uzanan dalların altında bugün toplandık. Bu çınarın adı Manas Üniversitesidir." dedi.

Üniversitenin öğrencilerin hayali, hocaların emeği, velilerin duası olduğuna işaret eden Ceylan, üniversitenin eğitimde tarih yazdığının altını çizdi.

Ceylan, Kırgız halkının milli Manas Destanı'nın "Şahinleri ehlileştirdim, onlardan avcı kuş yaptım, çeşitli kabilelerini bir araya topladım, onlardan bir millet yaptım." dizelerini dile getirerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Rektör Ceylan, konuşmasını Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım." öğüdüyle tamamladı.

Üniversitenin 30 yıl içinde 14 binden fazla mezun verdiğini belirten KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, mezunların sadece Kırgızistan ile Türkiye'de değil, tüm dünyada mesleklerini icra ettiklerini dile getirdi.

İbrayev, mezunları ile gurur duyduğunu dile getirirken, üniversitenin faaliyetlerinde yüksek kaliteyi gaye edindiğini ve üniversitenin Kırgızistan'da birinci sırada ve dünyada en iyi bin üniversite arasında yer aldığını hatırlattı.

"Manas Üniversitesi kendi gururlu tarihini yazdı"

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, Manas Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümünün birlik ve dostluğun bayramı olduğunu belirterek, katılımcıları Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un adına tebrik etti.

Manas Üniversitesinin, gençlere kaliteli eğitim vererek kendi gururlu tarihini yazdığını söyleyen Kasımaliyev, Kırgız milletinin ve büyük Türk milletinin atalarının tarihini birlikte yazdığını, Türk ve Kırgız halklarının miraslarından manevi güç aldıklarını vurguladı.

"Cengiz Aytmatov Türk dünyasının gururudur." diyen Kasımaliyev, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Manas Üniversitesini çok sevdiğini ve ömrünün son günlerinde Manas Üniversitesini ziyaret ettiğini unutmadıklarını dile getirdi.

Kasımaliyev, üniversitenin kuruluşundan bu yana emek veren kurucu rektörü Prof. Dr. Karıbek Moldobayev'e, Prof. Dr. Süleyman Kayıpov ile Prof. Dr. Sabahattin Balcı'ya şükranlarını sundu.

Üniversite Rektörü Ceylan'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Kasımaliyev, "Halkın sevdiği şahsiyetlerden olunuz." temennisinde bulundu.

Kasımaliyev, üniversitenin profesörlük kadrosunun isimlerini tek tek sıralayarak, "Sizlerin adlarınız üniversitenin tarihine altın harflerle yazıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Manas Üniversitesinin güçlü teknik altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Kasımaliyev, üniversitenin gelişimine sağladığı katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti devletinin yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

"Tanrı dağının eteklerinde 30 yaşına gelen bu çınar daha nice yıllar yaşasın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manas Üniversitesinin 30. kuruluş yıl dönümü kutlayarak, "Tanrı dağının eteklerinde 30 yaşına gelen bu çınar daha nice yıllar yaşasın." dedi.

Türkistan'ın kadim milletlerinden kardeş Kırgız halkıyla ortak din, kültür, inanç ve medeniyete sahip olunduğuna işaret eden Yılmaz, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Bişkek'te büyükelçilik açan ilk ülke olma gururunu her zaman taşıyacaklarını söyledi.

Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin temellerinin 1995 yılında atıldığını anımsatırken, "Bu kıymetli üniversiteye değer katan, hizmet eden, katkıda bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Etkinlikte, Kırgızistan-Türkiye Türk Dünyası Orkestrası, Güzel Sanatlar Fakültesinin yetiştirdiği sanatçı mezunları ve Manas dostu Türk dünyasının sanatçıları konser verdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Cevdet Yılmaz, Kültür Sanat, Kırgızistan, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
