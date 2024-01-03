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KTSO Başkanı Fatih Çapraz, Karabük'teki öğrencilere fabrika gezisi düzenlendiğini açıkladı - Son Dakika
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KTSO Başkanı Fatih Çapraz, Karabük'teki öğrencilere fabrika gezisi düzenlendiğini açıkladı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, Karabük'te Türkiye'de ilk defa açılan Haddecilik-İzabe Bölümü öğrencilerinin fabrika sahası teknik gezisine başladıklarını duyurdu. Çapraz, öğrencilere üretim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldığını belirtti. Ayrıca, Çapraz'ın AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a ziyarette bulunduğu da aktarıldı.

KTSO Başkanı Fatih Çapraz, Karabük\'teki öğrencilere fabrika gezisi düzenlendiğini açıkladı
03.01.2024 - 18:01,  Güncelleme: 18:04
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, çalışmalarını anlattı.

Çapraz, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'ün tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KTSO ve Karabük Özel Sektör Demir-Çelik Haddecileri Derneği iş birliğinde Türkiye'de ilk defa açılan Haddecilik-İzabe Bölümü öğrencilerinin 2023-2024 öğretim yılındaki ilk fabrika sahası teknik gezilerine başladıklarını aktaran Çapraz, "Firma mühendisleri ve bölüm öğretmenleri nezaretinde yapılan teknik gezi de öğrencilere üretim süreçleri, üretilen ürünler ve çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliğine dair bilgilendirmede bulunuldu. Öğrenciler okulda gördükleri teorik eğitimin yanı sıra demir çelik üretimini de fiilen fabrika sahasında görerek işleyişi yerinde inceledi." ifadesini kullandı.

Çapraz, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'a ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e ziyarette bulunduklarını aktardı.

Sık sık Karabük ekonomisine katkı sunmayı amaçlayan yaptıklarını vurgulayana Çapraz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temellerinin atıldığı ve Karabük'ün kuruluş tarihi 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" olarak kutlaması ve Filyos Limanı ile lojistik merkezi konularında her zaman destek talebinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Karabük, Fatih, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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