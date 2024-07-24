KTÜ'de Filistinli Öğrencilere Yardım Kampanyası Tamamlandı

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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrenim gören Filistin uyruklu öğrenciler yararına organize edilen kampanya sona erdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı öncülüğünde Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfınca bir süre önce başlatılan yardım kampanyasının tamamlandığı bildirildi.

" Gazze'nin Çığlığına Trabzon'dan Ses Ver" sloganıyla başlatılan kampanya sonunda hayırseverlerin bağışlarının, Filistin uyruklu öğrencilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ahmet Küçük'ün şu ifadelerine yer verildi:

"Böyle güzel bir yardım kampanyasına duyarsız kalmayarak destek veren başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı olmak üzere tüm bağışçılara vakıf yönetim kurulu ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu kampanya ile hem Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze çare olmaya çalıştık hem de birlik, beraberlik ve yardımlaşma noktasında bir farkındalık oluşturduk."