KTÜ'de Filistinli Öğrencilere Yardım Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika
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KTÜ'de Filistinli Öğrencilere Yardım Kampanyası Tamamlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrenim gören Filistin uyruklu öğrenciler yararına düzenlenen yardım kampanyası sona erdi. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında yapılan bağışlar, Filistinli öğrencilerin hesaplarına aktarıldı. Kampanya ile hem Filistinli öğrencilere yardım edilerek ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı hem de birlik, beraberlik ve yardımlaşma farkındalığı oluşturuldu.

24.07.2024 12:45
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrenim gören Filistin uyruklu öğrenciler yararına organize edilen kampanya sona erdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı öncülüğünde Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfınca bir süre önce başlatılan yardım kampanyasının tamamlandığı bildirildi.

" Gazze'nin Çığlığına Trabzon'dan Ses Ver" sloganıyla başlatılan kampanya sonunda hayırseverlerin bağışlarının, Filistin uyruklu öğrencilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ahmet Küçük'ün şu ifadelerine yer verildi:

"Böyle güzel bir yardım kampanyasına duyarsız kalmayarak destek veren başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı olmak üzere tüm bağışçılara vakıf yönetim kurulu ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu kampanya ile hem Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze çare olmaya çalıştık hem de birlik, beraberlik ve yardımlaşma noktasında bir farkındalık oluşturduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KTÜ'de Filistinli Öğrencilere Yardım Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KTÜ'de Filistinli Öğrencilere Yardım Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika
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