KTÜ\'de yabancı uyruklu öğrenciler için Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü açıldı

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Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) yabancı uyruklu öğrenciler için Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü hizmete açıldı.

KTÜ Kanuni Kampüsü'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, yabancı uyruklu öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğünü açtıklarını söyledi.

Okumuş, öğrencilerin okulla ilgili işleri dışında günlük yaşamlarına dair sorunlarına da çözüm olmak için koordinatörlüğü kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrenci işleri dışında tüm sağlık, sosyal, konaklama gibi alanlarda hizmet alımında öğrencilerimiz bazı sorunlar yaşıyordu. Bu yüzden 'Uluslararası İlişkiler Ofisini yeniden yapılandırabilir miyiz?' diye düşündük ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü altında 3 ayrı koordinatörlük kurduk. Bunun birincisi Erasmus, diğeri uluslararasılaşma ve bir diğeri de uluslararası öğrenci koordinatörlüğü şeklinde oldu."

Koordinatörlükle yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk öğrencilerin kaynaşmasını hedeflediklerine dikkati çeken Okumuş, "Biz kesinlikle misafir öğrencilerimizi izole etmek istemiyoruz, burayı Türk öğrencilerimizle birlikte kullanacaklar. Aynı zamanda misafir öğrencilerimiz hizmet alımı da yapacaklar." dedi.

Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisi Kuot Emmanuel ise KTÜ'de bulunmanın önemine işaret ederek, "Eğitim dışında Trabzon'da hocalarımız sayesinde anlamlı ilişkiler kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'ne vefa borcumuz var ve bunu ödememiz lazım. Bu imkanların kıymetini yurt dışına çıktığınızda anlayacaksınız. Daha söylenecek çok söz var ama teşekkür ederim Türkiye, teşekkür ederim Trabzon." diye konuştu.

Törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı da gösteri sundu.