KTÜ DENAR-1 gemisi 20 ülkeden öğrenciyi Karadeniz'de ağırladı - Son Dakika
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KTÜ DENAR-1 gemisi 20 ülkeden öğrenciyi Karadeniz'de ağırladı

KTÜ DENAR-1 gemisi 20 ülkeden öğrenciyi Karadeniz\'de ağırladı
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Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki DENAR-1 Araştırma Gemisi, COP31 kapsamında 20 ülkeden Trabzon'a gelen öğrencileri ağırladı. Öğrencilere Karadeniz ekosistemi ve kafes balıkçılığına ilişkin bilgiler verildi.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki DENAR-1 Araştırma Gemisi, COP31 İklim Zirvesi kapsamında 20 ülkeden Trabzon'a gelen öğrencileri ağırladı. Denize açılan öğrencilere Karadeniz ekosistemi, iklim değişikliğinin denizlere etkileri ve kafes balıkçılığına ilişkin bilgiler veren KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, "Karadeniz'i anlamak, korumak ve tanımak konusunda bilinç gelişimini sağlamaya ve farkındalık yaratmak için görevimizi yerine getirmeye çalıştık" dedi.

Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'ne giden süreçte Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında 20 ülkeden öğrenciler, fakültenin DENAR-1 Araştırma Gemisi ile Karadeniz'e açıldı. Arsin ilçesinden hareket eden gemide gençlere, Karadeniz'in ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, denizdeki su ürünleri yetiştirme tesislerini de yakından inceleme fırsatı bulurken, kafes balıkçılığı uygulamalı olarak gösterildi. Denizden alınan örneklerde mikroorganizmaları ve planktonları inceleyen gençlere bilimsel araştırmaların sahadaki uygulamaları anlatıldı.

'KARADENİZ'İ KORUMA KONUSUNDA FARKINDALIK YARATIYORUZ'

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, denizlerin korunmasında farkındalık yaratmak istediklerini ifade ederek, "Deniz Bilimleri Fakültesi'nin rutin bir 2EKO projesini izleme çalışması yürütüyoruz. Karadeniz'deki kafes sitemlerinin deniz ekosistemine etkileri konulu çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Sözleşmesi'ne istinaden COP31 çalışması Antalya'da yürütülecek. Çalışmanın Karadeniz ayağı ise Trabzon'da 10-11 Eylül tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleşecek. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde dünya ülkelerinden gençlerin iklim değişikliğinin etkileri ve azaltılması konusunda deniz kapsamlı çalışmalar için Türkiye'de bulunuyorlar. Deniz Bilimleri Fakültesi olarak konunun deniz kısmını çalıştık. 20 ülkeden gençlerin katılımıyla birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi DENAR-1 Araştırma Gemisi'nde Karadeniz'in ekosistemi, biyolojik çeşitliliği, iklim değişimiyle ilgili çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Kafeslerde üreticilik konusunda da gösterimlerde bulunduk. Elde edilen bulguları deneysel olarak da gösterme şansı bulduk. Karadeniz'i anlamak, korumak ve tanımak konusunda bilinç gelişimini sağlamaya ve farkındalık yaratmak için görevimizi yerine getirmeye çalıştık" dedi.

'GELECEĞİMİZİN RENGİ MAVİ, KORUMALIYIZ'

Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Kemal Sındırı, gün boyu sürdürdükleri etkinliklere ilişkin, "COP31 gönüllüleri ve iklim elçileriyle Trabzon'da COP31 temalı okyanuslar ve denizler ile ilgili çalışmalara katıldık. Sabah enstitüyü ziyaret ettik ve sonra da balıkçılardan denizcilik hakkında bilgiler aldık. Denizdeki balık çiftlikleriyle ilgili beslemeyi gördük ve Karadeniz'in yapısı hakkında hocalarımızdan ders aldık. Geleceğimizin rengi mavi, onu birlikte korumalıyız" ifadelerini kullandı.

'SOMUT ÖRNEKLER OLDU'

Ankara'dan gelerek etkinliklere katılan Pelin Erman, sahadaki çalışmaları gözleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Burada en çok hatırlayacağım şey, aktif olarak sahada yapılan çalışmaları gözlemle fırsatı bulmamız oldu. Akademide yapılan çalışmalarla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin sahada çalışmaların birleştirmiş olması önemli bir somut örnek oldu. Somut bir çıktı alabilmemiz için hepimizin uygulamaya katkı sunmamız gerekiyor. Toplumca kolektif olarak yapabileceğimiz bir şey. Hepimizin çaba göstermesi çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KTÜ DENAR-1 gemisi 20 ülkeden öğrenciyi Karadeniz'de ağırladı - Son Dakika

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