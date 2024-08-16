KTÜ, Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi'ne ortak oldu - Son Dakika
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KTÜ, Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi'ne ortak oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ), AB Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programı BlackNETs Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi'ne ortak olduğu bildirildi. Proje, Karadeniz'de ıskarta balık ağları sorununu ortaya koymak ve çözüme katkı sağlamayı hedefliyor.

16.08.2024 17:49
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ), AB Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programı BlackNETs Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi'ne ortak olduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, projenin, Romanya, Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'dan üç üniversite ve bir sivil toplum kuruluşunun ortak olduğu sınır ötesi iş birliği projesi olduğu belirtildi.

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi'nin proje ortağı olduğu, liderliğini Romanya Mare Nostrum'un üstlendiği projenin her yıl insan etkisi ile daha fazla kirletilen, kirlilik ve av baskısı ile ekosistemler ve balık stokları azalan Karadeniz'de önemli ancak görünmeyen bir durum olan ıskarta balık ağları sorununu ortaya koymak ve çözüme katkı sağlamak için başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayalet ağlar, hayalet balıkçılık olarak bilinen ve balık ağ, olta ve donanımlarının denize atılması, kaybedilmesi ve benzeri nedenlerle denizde kalarak yüzlerce yıl hayalet bir şekilde balık avlamaya, doğaya zarar vermeye devam eden önemli ve tehlikeli atıklardır. BlackNETs Projesi ile hayalet ağlar, donanımlar ve hayalet avcılık sorununun Karadeniz'deki durumunun ortaya konması ve raporlanması, Türkiye'de Trabzon kıyılarında ve diğer ülkelerde seçilmiş kıyı alanlarda hayalet ağların varlığının tespiti, haritalanması, 8 bin kilogram ağın denizden geri toplanması, mümkünse geri dönüştürülmesi, hayalet ağ ve avcılık sorunu konusunda balıkçılar, kamu temsilcileri ve halkın bilgilendirilerek, onlarla bilgi paylaşımında bulunularak hayalet ağ sorununun azaltılması ve uzun vadede çözülmesi için kamu temsilcileri, balıkçılar ve halk iş birliğinin sağlanması ve bu amaçla toplantılar, eğitimler, sergiler, örnek uygulamalar, denizden ağ toplanması, haritalama çalışmaları ve kampanyalar düzenlenmesi hedeflenmektedir."

Proje ortakları açılış toplantısının 14 Ağustos'ta KTÜ Deniz Bilimleri Uzaktan Eğitim Toplantı Salonunda yapıldığı anımsatılan açıklamada, toplantıda ortakların proje çalışmaları, her ortağın yapacağı çalışmalar ve projenin yol haritasının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, 18 ay sürecek projenin bütçesinin 480 bin avro olduğu, KTÜ proje ekibinde koordinatör Prof. Dr. Coşkun Erüz, Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Prof. Dr. Hacer Sağlam, Doç. Dr. Koray Özşeker, Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, doktora öğrencisi Neira Purwanty İsmail'in yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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