KTÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto etti

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlik kapsamında cuma namazının ardından KTÜ Camisi önünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in saldırılarını yürüyüş ve basın açıklaması yaparak protesto etti.

Türk ve Filistin bayrakları ile Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne kadar yürüyen öğrenciler, "Filistin'de katliam var", "Filistin elbet özgür olacak" ve "Kampüsten direnişe selam" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Trabzon AK Parti Üniversite Başkanı Mustafa Sait İskenderoğlu, İsrail'in milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınadığını söyledi.

Bombardımanlar sonucunda enkaz altında binlerce insanın can verdiğini belirten İskenderoğlu, "İnsanlığın yaşadığı acıları canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." dedi.

İskenderoğlu, İsrail barbarlığının uluslararası platformlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde taşındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandı. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tün kardeşlerinize ÜNİAK olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizlerde, vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz 'SayStop' eylemlerine, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Konuşmaların ardından grup, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Protestoya, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş da destek verdi.