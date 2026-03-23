Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz
Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz

Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz
23.03.2026 00:08
ABD Başkanı Donald Trump'ın artan baskısı, Küba'nın etrafındaki çemberi daraltıyor. Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yaptıklarını duyurdu.

"ABD'DEN GELEBİLECEK OLASI BİR SALDIRI KARŞISINDA ASKERİ HAZIRLIK YAPIYORUZ"

NBC News'e konuşan Fernandez de Cossio, ABD için "kesinlikle" bir tehdit oluşturmadıklarını belirterek, bu nedenle ada ülkesine uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığını söyledi.

ABD'den gelebilecek askeri saldırı olasılığına değinen Fernandez de Cossio, şunları ifade etti: "Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır. Nitekim bugünlerde de olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazırdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz."

Fernandez de Cossio, Küba'nın barışçıl bir ülke ve ABD ile masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır olduğunu dile getirdi.

Küba: ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yapıyoruz
Carlos Fernandez de Cossio

"AMBARGONUN SONSUZA DEK SÜRMEYECEĞİNİ VE KALICI OLMAYACAĞINI UMUYORUZ"

ABD ambargosunun yol açtığı sıkıntılara değinen Fernandez de Cossio, "Bu çok ciddi bir durum ve mevcut koşullarla başa çıkabilmek için mümkün olan en aktif şekilde hareket ediyoruz. Bu ambargonun sonsuza dek sürmeyeceğini ve kalıcı olmayacağını umuyoruz." diye konuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

Küba: ABD'den gelebilecek olası bir saldırı karşısında askeri hazırlık yapıyoruz

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL AMBARGOSU

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu. Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Güney Amerika, Donald Trump, Diplomasi, Savunma, Enerji, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 00:36:30.
SON DAKİKA: Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz - Son Dakika
