Küba'da 2,7 milyondan fazla kişi enerji krizi nedeniyle su hizmetinden yararlanamıyor - Son Dakika
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Küba'da 2,7 milyondan fazla kişi enerji krizi nedeniyle su hizmetinden yararlanamıyor

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Küba Ulusal Su Kaynakları Enstitüsü, elektrik kesintileri ve pompa arızaları nedeniyle 2,7 milyondan fazla kişinin su hizmetinden etkilendiğini bildirdi. Havana'da boru hattı patlaması yaklaşık 200 bin kişiyi susuz bırakırken, 300'den fazla altyapı projesi kalıcı çözüm sağlamadı.

Küba'da kronikleşen enerji krizi ve altyapı sorunları nedeniyle 2,7 milyondan fazla kişinin su hizmetinden mahrum kaldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Küba Ulusal Su Kaynakları Enstitüsünden (INRH) yapılan açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintileri ve su pompalama istasyonlarında yaşanan teknik arızalar nedeniyle su dağıtımında ciddi aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada elektrik kesintileri, altyapı sorunları ve arızaların 2,7 milyondan fazla Kübalının su hizmetini etkilediği vurgulandı.

Başkent Havana'yı besleyen Cuenca Sur ana boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle ise kentin üç bölgesinde yaklaşık 200 bin kişinin susuz kaldığı kaydedilen açıklamada, kronikleşen enerji krizine dikkat çekildi.

Açıklamada, elektrik kesintileri nedeniyle su dağıtım sistemlerinde yeterli basıncın sağlanamadığına işaret edilirken, arızalar giderildikten sonra bile suyun konutlara ulaşmasının saatler alabildiği belirtildi.

Hükümet altyapı projelerini hızlandırdı

Küba hükümeti, krizle mücadele kapsamında 300'den fazla altyapı projesini hızlandırırken, su pompalama istasyonlarının çalışmasını desteklemek amacıyla güneş enerjisi sistemlerinin kurulumuna da yöneldi.

Ancak alınan önlemlerin su sorununa henüz kalıcı bir çözüm sağlayamadığı, halkın su temin edebilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Enerji krizi temel hizmetleri etkiliyor

Küba, yıllardır yeterli yatırım yapılmaması nedeniyle eskiyen enerji altyapısı ve derinleşen ekonomik krizle bağlantılı olarak 2024'ün ortalarından bu yana ciddi bir enerji krizi yaşıyor.

Küba'daki enerji krizi ve ekonomik krizin, ABD'nin ocak ayından itibaren uyguladığı petrol ambargosu ve mayıs ayındaki "azami baskı" yaptırımlarıyla daha da tırmandığı vurgulanıyor.

Kaynak: AA
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