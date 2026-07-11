Küba\'da Elektrik Kesintisi İle Yüz Yüze

HAVANA, 11 Temmuz (Xinhua) -- Küba Ulusal Elektrik Birliği, cuma günü yerel saatle 16.30 itibarıyla elektrik şebekesinin tamamen çöktüğünü ve ülkenin bir kez daha genel bir kesintiyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Birliğin sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamaya göre, son kesinti pazartesi günü Küba'nın ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalmasının ardından yaşandı. Birlik, çarşamba günü erken saatlerde tüm illerin ulusal şebekeye yeniden bağlandığını ve ülke genelinde elektrik tedarikinin yeniden sağlandığını açıklamıştı.

ABD yaptırımları nedeniyle Küba, uzun süredir ciddi şekilde yıpranmış elektrik santrallerinin onarımı için gerekli yakıt ve ekipmanı ithal etmekte zorluk çekiyor. Bu durum, ülkenin elektrik arzı üzerinde baskı oluşturuyor.

Ekim 2024'ten bu yana elektrik tesislerindeki arızalar, kasırgalar ve diğer etkenler nedeniyle ülke çapında birçok kez elektrik kesintisi yaşandı.