Küba'dan ABD Politikalarına Eleştiri

27.02.2026 11:15
Küba Büyükelçisi Palacios, ABD'nin yaptırımlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios, ABD'nin ülkesine yönelik politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Palacios, Büyükelçilik konutunda Türkiye-Küba ilişkileri ve ABD'nin ülkesine yönelik politikalarını AA'ya değerlendirdi.

Ankara ile Havana'nın ekonomi, finans, ticaret gibi birçok alanda ikili ilişkileri sürdürdüğünü aktaran Büyükelçi Palacios, "Türkiye ve Küba ilişkileri çok iyi şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Palacios, iki ülkenin dostluk ilişkisine sahip olduğunu vurgulayarak enerji, turizm, ziraat, sağlık, biyoteknoloji ve ilaç sektöründe ortak çalışmaların olduğunu dile getirdi.

Türk sivil toplumu ve siyasetçiler gibi birçok kişiyle temas halinde olduklarını söyleyen Palacios, bu nedenle ilişkilerin daha rahat şekilde geliştiği mesajını verdi.

ABD'nin Küba politikası

Palacios, Küba'nın Latin Amerika ile "harika" ilişkilere sahip olduğu değerlendirmesini yaparak bunun, birçok mekanizma ve işbirliğini barındırdığına değindi.

Küba'nın Latin Amerika ve Karayip Devletler Topluluğu'ndaki (CELAC) rolünün önemine işaret eden Palacios, ülkesinin tüm Latin Amerika ülkeleri ile diplomatik ilişkileri olduğunu belirtti.

Palacios, "Küba hiçbir zaman ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek bir ülke olmamıştır." diyerek ülkesinin, 60 yıldan fazla süredir ABD tarafından ablukaya alındığını söyledi.

"Bu ablukanın kendisi Küba toplumunu, Küba halkını çok derinden etkilemekte. Sadece etkilemekte kalmıyor, Küba'nın sosyoekonomik gelişimini de derinden bir şekilde engellemekte." ifadesini kullanan Palacios, bunun ülkesini 3 milyar dolardan fazla zarara uğrattığını aktardı."

Palacios, ABD politikaları nedeniyle Küba'da, sosyal hayat, gündelik yaşam, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım gibi alanların etkilendiğine dikkati çekerek bunun, ülkesinin diğer ülkelerle ticari ilişki kurmasını da engellemek üzerine ortaya konulduğunu savundu.

Küba'daki durum

Palacios, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamasını hatırlatarak, "ablukanın" daha da ağırlaştığına işaret etti.

"Bu yaptırımların kendisi direkt olarak Küba halkının günlük yaşamını etkiliyor. Çünkü ülkemize petrol girişinin, akaryakıt girişinin engellenmesi, Küba'daki bir ekonomik yıkımın tetiklenmesi anlamına geliyor. Böyle bir niyet var." diye konuşan Palacios, yaptırımların uzun saatler boyunca elektrik kesintilerine sebep olduğunun altını çizdi."

Palacios, Kübalı ailelerin elektrik kesintileri yüzünden kendi gıdalarını bile muhafaza edemeyecek hale geldiğini, hastanelerin çalışması, ülkedeki ticaret, tarım ve eğitim faaliyetlerindeki sorunları anlattı.

ABD politikasının "zalimce" olduğunu ve "soykırım suçu teşkil ettiğini" söyleyen Palacios, "(ABD politikaları) Uluslararası hukuku bilfiil ihlal etmektedir. Serbest ticaret hakkını ihlal etmektedir. İnsan haklarıyla ilgili yapılan tüm anlaşmaları ihlal etmektedir. Bu yaptırımların kendisi Küba halkına topyekün bir bedel ödetmek, ceza vermek için ortaya konmuştur." ifadelerini kullandı.

Halkının Küba'nın bağımsızlığını ve egemenliğini korumakta kararlı olduğunu aktaran Palacios, ABD'nin "saldırgan politikaları" karşısında büyük bir dayanışma gördüklerini belirtti.

Palacios, "Günümüzdeki ABD hükümetinin bütün yaptırımlarına, bütün bedel ödetme çabalarına rağmen Küba halkı hala ayakta, hala direnmeye devam ediyor ve önündeki engelleri aşmak için kararlı ve sert bir duruşla şu anda devam ediyor." dedi.

Türk halkına da gösterdiği dayanışmadan ötürü teşekkür eden Palacios, "Türk toplumunun birçok kesiminden her gün destek mesajları alıyorum. Her gün dayanışma mesajları alıyorum. Yakın zamanlarda 500'den fazla aydın, sanatçı Trump'a açık bir mektup yolladı." diye konuştu.

Bu mektupta "ablukanın" hemen kaldırılmasının talep edildiğini vurgulayan Palacios, mektubun Türkiye'nin birçok kesiminden insandan destek gördüğünü ve 5 binin üzerinde imza toplandığını aktardı.

Palacios, üniversite öğrencilerinden, toplumun çeşitli kesimlerinden destek mesajları almaya devam ettiğini kaydederek "Bütün bu mesajlar, Küba halkına dayanışmayı ve desteği gösteriyor. Bu insanlar, ABD'nin 60 yıldan fazladır bize karşı başlattığı ekonomik savaşa karşı, suç teşkil eden ablukaya karşı Türkiye'den seslerini yükseltiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

