Küba'dan ABD'ye Savaş Suçlaması - Son Dakika
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Küba'dan ABD'ye Savaş Suçlaması

Küba\'dan ABD\'ye Savaş Suçlaması
09.07.2026 13:05
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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'yi 70 yıldır Küba'ya karşı savaş yürütmekle suçladı.

HAVANA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD yönetimini Küba'ya karşı "çok boyutlu, geleneksel olmayan bir savaş" yürütmekle suçladı.

Rodriguez salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu savaşın yaklaşık 70 yıldır sürdüğünü ve "son 7 ayda giderek daha acımasız ve daha merhametsiz hale geldiğini" ifade etti.

Bakan, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukanın ilk kez yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yol açtığı toplam zararın, güncel fiyatlarla 178,7 milyar ABD dolarına ulaştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

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