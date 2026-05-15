Küba'ya Güneş Enerjisi Desteği

15.05.2026 14:46
Küba'nın enerji krizine karşı güneş enerjisi kampanyası başlatıldı, destek çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - Jose Marti Küba Dostluk Derneği, ABD'nin Küba'ya uyguladığı enerji ablukası nedeniyle ağırlaşan enerji krizine karşı "Küba'ya Güneş Topluyoruz" kampanyasını kamuoyuna duyurdu. Kampanyayla, Küba devletiyle yapılan resmi protokoller kapsamında Santa Clara kentinde binlerce insanın yaşamı açısından kritik üç sağlık kurumuna güneş enerjisi sistemleri kurulması hedefleniyor.

Basın toplantısında konuşan Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacio ve Dernek Başkanı Nahide Özkan, kampanyanın bir yardım çalışması olmanın ötesinde, "enerji egemenliğini korumaya çalışan bir halka yönelik dayanışma" niteliği taşıdığını belirtti. Dernek, tüm Küba dostlarını bu çabaya destek vermeye çağırdı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ GÜNLÜK YAŞAMIN BİRÇOK ALANINI FELÇ EDİYOR

Özkan, Küba'da elektrik üretiminin büyük ölçüde akaryakıtla çalışan termik santrallere dayandığını, ancak yaptırımlar nedeniyle bakım, yedek parça ve yakıt tedarikinde ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

Dernek Başkanı Özkan, ülkede günde 8 ila 12 saate varan planlı elektrik kesintileri yaşandığını, bunun da su kesintilerinden gıda saklama sorunlarına, sağlık hizmetlerinden eğitime kadar birçok alanda ciddi aksamalara yol açtığını ifade etti. Özkan, elektrik kesintileri nedeniyle ameliyatların ertelendiğini, tıbbi cihazların çalışmadığını ve ilaçlar için gerekli soğuk zincirin risk altına girdiğinı kaydetti.

GÜNEŞ PANELLERİNE YÖNELİMİN AMACI ENERJİ BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK

Özkan, çözümün yalnızca yakıt temin etmek olmadığını, dışa bağımlılığı azaltacak yenilenebilir enerji yatırımlarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Özkan Küba'nın son dönemde güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırdığını, gündüz tüketiminin yaklaşık yarısının güneş enerjisiyle karşılanmaya başlandığını söyledi.

Büyükelçi Palacios ve Dernek Başkanı Özkan, kampanya kapsamında Ernesto Che Guevara Kardiyoloji Hastanesi, Daniel Codorniu Pruna Genel Eğitim Hastanesi ve Freddy Maymura Hurtado Psikopedagoji Merkezi'ne güneş enerjisi sistemleri kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

"TRUMP YÖNETİMİ YAPTIRIMLARI AĞIRLAŞTIRDI"

Büyükelçi Palacios, enerji krizinin sağlık sistemini ağır etkilediğini belirterek, "100 binden fazla hasta ameliyat ve cerrahi işlem bekliyor... 40 binden fazla bebeğin ultrasonografi ve diğer gebelik takip sürecinin gerektirdiği testlere erişiminde problem yaşanıyor" dedi.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Küba'nın 60 yılı aşkın süredir ekonomik, ticari ve finansal kuşatma altında olduğunun altını çizdi.

Palacios, "Son bir buçuk yılda Trump yönetimi tarafından bu politika daha da ağırlaştırıldı ve açık bir petrol ambargosuna dönüştü" dedi. Elektrik üretimi için gerekli petrolün temin edilememesi nedeniyle günlük yaşamın ciddi şekilde etkilendiğini yineleyen Palacios, "Bu durum artık gıdaların muhafaza edilmesini bile imkansız hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Palacios, Küba'nın ABD'ye hiçbir zaman tehdit oluşturmadığını ifade ederek, "Küba başka ülkelere bomba değil doktor gönderen bir ülke oldu" dedi.

İLK KONTEYNERLER YAZ BAŞINDA GÖNDERİLECEK

Basın toplantısında kampanyanın teknik detaylarına ilişkin soruları da yanıtlayan Büyükelçi Palacios ve Dernek Başkanı Özkan, Türkiye'den bağışlar toplandıkça güneş paneli sistemlerini içeren konteynerlerin yaz başından itibaren Küba'ya gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

Palacios ve Özkan, yaz aylarında enerji ihtiyacının daha da arttığını, sıcaklık ve nem nedeniyle salgın hastalık risklerinin yükseldiğini belirterek, yardımların hızlı şekilde ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Büyükelçi Alejandro Diaz Palacios, Türkiye'nin Küba'ya yönelik tutumunu "dostça" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukanın kaldırılması yönündeki karar tasarılarına destek verdiğini söyledi. Palacios, "33 oylamanın tamamında Türkiye Küba'nın yanında yer aldı" dedi.

Kampanyaya destek olmak isteyenler için bağış hesap bilgileri ve detayların José Marti Küba Dostluk Derneği'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

