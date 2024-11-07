Kubilius'tan AB Savunması Uyarısı

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Eski Litvanya Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Andrius Kubilius, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun savunma ve uzaydan sorumlu üyeliğine aday gösterilmesi üzerine AP'de yaptığı konuşmada, Rusya'dan gelen "tehditlere" karşı Birliğin savunma sanayisini güçlendirmek için yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

AB'ye üye ülkelerde 6-9 Haziran'da, gelecek 5 yıllık yönetimi belirlemek için yapılan seçimlerin ardından, AB'nin yürütme organı Komisyon'un yeni ekibinin oluşturulmasına dair süreç devam ediyor.

Litvanya'nın, AB Komisyonu Başkanlığına bir kez daha seçilen Ursula von der Leyen'in yeni ekibine katılması için aday gösterdiği ve von der Leyen tarafından ilk kez oluşturulan "Savunma ve Uzay" portföyüne uygun görülen Kubilius, AP milletvekillerinin karşısına çıktı.

ABD'nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesinin ardından düzenlenen oturumda, bir süredir Birliğin gündeminde yer alan Washington'daki değişimin Avrupa'nın güvenliği üzerindeki olası etkileri de tartışıldı.

Kubilius, AP'nin konuyla ilgili komitelerini bir araya getiren oturumda gelecek dönem için programını sunarak, milletvekillerinin güven oyuna talip olduğunu dile getirdi.

Konuşmasına başlarken Kubilius, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere savunma, bir sonraki Komisyon için en önemli önceliklerden biridir. Görev mektubunda bana Avrupa'nın kendisini en uç askeri ihtimallere hazırlamasına yardımcı olma görevi veriliyor, bu da Rusya'nın AB üyesi ülkelere saldırma ihtimaline karşı hazırlıklı olmak anlamına geliyor. Bu tür beklenmedik durumlara bugün hazır mıyız? Avrupa savunması için acil ve uzun vadeli zorluklarla karşı karşıyayız. Konvansiyonel savaş, siber savaş, hibrid saldırılar ve barışın askerileştirilmesi gibi varoluşsal ve yeni ortaya çıkan tehditlerle karşı karşıyayız. Son istihbarat değerlendirmeleri Rusya'nın bu on yılın sonuna kadar AB ve NATO'yu test edebileceğini göstermektedir. Bu nedenle AB'nin potansiyel askeri saldırılara karşı hazırlık düzeyini acilen artırmalıyız."

Rusya'dan Avrupa'ya yönelik "tehditlere" karşı "gerçek anlamda bir Avrupa Savunma Birliğini hayata geçirmeye" hazır olunması gerektiğini savunan Kubilius, "Biz savaş değil barış istiyoruz. Bu nedenle savunmaya hazır hale gelmeliyiz." dedi.

4 yıl içerisinde en az 10 milyar avro harcama

Savunmaya yıllardır yetersiz yatırım yapıldığını ifade eden Kubilius, "Rusya 2025'te askeri ihtiyaçlar için satın alma gücü paritesi açısından AB 27 üyesinin savunma için harcadığından daha fazlasını harcayacak gibi görünüyor." uyarısında bulundu.

Avrupa'nın 2028'e kadar savunmaya en az 10 milyar avro harcaması gerektiğine işaret eden Kubilius, bunu mümkün kılmak için AB'nin 7 yıllık bütçesinin savunma sanayini güçlendirmek için kullanılması ve Avrupa Yatırım Bankasının kredi politikasını savunmaya yatırım yapacak şekilde değiştirmesi önerisini sundu.

???????Kubilius, savunmayı güçlendirmek için yatırımları artırmayı mümkün kılacak bütçe ve diğer olası seçenekler üzerinde konuşmaların sürdüğünü belirterek, von der Leyen'in AB Komisyon Başkanlığı görevinin ilk 100 gününde yayımlanması beklenen Avrupa savunmasının geleceğine ilişkin Beyaz Kitap'ta bunları paylaşacağını kaydetti.

"NATO'yu beklersek 10 gün içinde işgal edilmiş oluruz"

Kubilius, savunma güçlendirilmediği takdirde bunun Avrupa'ya büyük sonuçları olacağını ifade ederek, "Şu anda sahip olduğumuz kaynaklarla, NATO'nun gelip bize yardım etmesini beklemek için harcayacağımız 10 gün içinde işgal edilmiş oluruz." diye konuştu.

Yeni portföyün NATO'ya karşı ikilik oluşturma riskine karşı eleştirilere de yanıt veren Kubilius, işbirliğinin süreceğini belirterek, NATO'nun askeri teçhizat açısından neye ihtiyaç duyulduğunu belirleyebileceğini ve Komisyon'un da bu çıktıyı kendi harcamaları için kullanabileceğini söyledi.

ABD seçimleri

Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesinden endişe duymadığını söyleyen Kubilius, "Daha fazla harcama yapmamız gerekiyor ama bunu Başkan Trump talep ettiği için değil, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yüzünden yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kubilius, ayrıca ABD'nin gelecek yıllarda Avrupa'nın güvenliğinden çok Çin'e odaklanacağı görüşünü paylaştı.

Trump yönetimindeki ABD'nin Kiev'e yardımı kesmesi halinde ne yapacağı sorulan Kubilius, AB'nin sorumluluğunu yerine getirmeyi sürdüreceğini belirtti.

"Ulusal egemenliğe tehdit var mı?"

Kubilius, aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubundan Aleksandar Nikolic'in, AB'nin ortak savunma sistemine sahip olmasının üye ülkelerin ulusal egemenliği ve silahlı kuvvetlerine tehdit oluşturup oluşturmadığını sorması üzerine, "Ulusların yok olmayacağını gerçekten garanti edebilirim." yanıtını verdi.

Kubilius ve diğer 25 Komisyon üyesi adayının, AP komitelerinde katıldığı soru-cevap oturumları tamamlandığında AP Genel Kurulu'nun onayının ardından aralık ayında göreve başlaması bekleniyor.