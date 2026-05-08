Kübra Yapıcı'nın Trajik Sonu

08.05.2026 13:24
Kübra Yapıcı'nın doğum gününde yaşadığı mutluluk anları, cinayet sonrası cesedi parçalandı.

BURDUR'da Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda silahla vurularak öldürülüp gömülen, daha sonra çıkarılıp yakılan, ardından da cesedi parçalanan Kübra Yapıcı'nın (30), doğum gününü kutladığı son görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Yapıcı'dan geriye pastadaki mumları üflerken yaşadığı mutluluk anları kaldı.

Serik'te kızı Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan günü saat 02.00'den sonra haber alamayan Yunus Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Bunun üzerine ekipler, çalışma başlattı. Çalışmada Kübra Yapıcı'nın saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede 2 erkekle birlikte görüldüğü, saat 04.45'te bu kişilerle birlikte mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Ekipler, 2 erkeğin mekanda birbirine 'Ata' ve 'Umut' diye hitap ettiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma sürerken; Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran baba Yunus Yapıcı, bu kişilerin Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar olduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine İlyas Umut Dalğar yakalanıp, gözaltına alındı. İlyas Umut Dalğar, ilk ifadesinde, Kübra Yapıcı'yı, açık olan bir marketin önünde bıraktığını söyledi. Saha çalışmasında, Dalğar'ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren İlyas Umut Dalğar, Kübra Yapıcı'nın öldürüldüğünü itiraf etti.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ, CESEDİ ÇIKARIP YAKMIŞLAR

Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını söyledi. Yapıcı'nın ceset parçalarının bir kısmının da baraj sularına atıldığı belirlendi. İlyas Umut Dalğar'ın ifadesi doğrultusunda olayın yaşandığı yerde ekipler, inceleme yaptı. Ormanda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Ata Berk Sezen de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma, olay mahalli Burdur olduğu için Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

CESET PARÇALARI BARAJDA BULUNDU

Ekipler, Kübra Yapıcı'nın öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen tabancayı yer gösterme sonucu Burdur'un Ağlasun ilçesinde buldu. Tabanca kriminal incelemeye alındı. Korkuteli Barajı'nda Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde dün yapılan aramalarda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarına ulaşıldı. Bulunan parçalar, DNA incelemesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SANAL MEDYA HESABI AÇIK GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Bir süre önce eşinden ayrılan Kübra Yapıcı'nın ailesiyle oturduğu, Serik'te e-ticaret ile uğraştığı, 30 Nisan'da kaybolduktan sonra cep telefonunun kapandığı, ailesinin ulaşamaması üzerine de arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yakınları Kübra Yapıcı'nın sanal medya hesabının açıkmış gibi gösterildiğini ve bazı paylaşımlar ile beğenilerde bulunulduğunu iddia etti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

GERİYE MUTLU ANLARI KALDI

Kübra Yapıcı'nın son doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir mekanda doğum gününü kutlayan Kübra Yapıcı'nın getirilen pastadaki mumları üflediği mutlu anlar görüntülere yansıdı. Sanal medyadan paylaşılan görüntülerde, 'İnsanlar gider, fotoğraflar kalır geriye. Giden günü özlemeye başlarsın, fotoğraf dediğin bir gecede eskir' sözlerinin yer aldığı görüldü.

KATİLLERİYLE AYNI MASADA

Öte yandan Kübra Yapıcı ile Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar'ın, cinayet öncesinde gittikleri kafedeki son görüntüleri ortaya çıkmış, Yapıcı ile Sezen ve Dalğar'ın kafede oturdukları, saat 04.45 sıralarında birlikte ayrıldıkları anlar da görüntülere yansımıştı.

Kaynak: DHA

