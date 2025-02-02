Küçük Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Son Dakika
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Küçük Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

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Küçük Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya'nın buluşmasını anlattığı konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

02.02.2025 19:11
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Küçük Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

MALATYA - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya'nın buluşmasını anlattığı konuşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüleri izleyen Yusuf Kaya'nın ailesi de o anları anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milletvekili Çankırı'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında yaşanan buluşmayı anlatan Milletvekili Çankırı, Karabağlar İlçe Başkanlığı'ndaki konuşmasında duygu dolu ifadeler kullandı. Çankırı'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, Kaya ailesi de yaşananları paylaştı.

"Cumhurbaşkanımız Yusuf'u kırmadı"

Yusuf Kaya'nın annesi Aslıhan Kaya, oğlunun konuşma bozukluğu nedeniyle özel eğitim aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirdiğini söyledi.

"Yusuf Cumhurbaşkanımızı çok seviyor"

Kaya, "Yusuf Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ancak konuşma geriliği olduğu için duygularını tam olarak ifade edemiyordu. Onca kalabalık içinde posterleri ve bayrakları görünce çok heyecanlandı. Cumhurbaşkanımızın otobüsünü gördü ama kendini ifade edemediği için korkup biraz uzaklaştı. O sırada Cumhurbaşkanımız herkesin isteklerini dinlerken bana dönüp 'Bir şey istiyor musun?' diye sordu. Ben de sadece oğlumun özel bir çocuk olduğunu ve Cumhurbaşkanımızı öpmek istediğini söyledim" dedi.

"O an yaşadığı mutluluk bizim için tarif edilemezdi"

Anne Kaya, Erdoğan'ın bu isteğe kayıtsız kalmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız hemen eliyle işaret ederek 'Gelsin' dedi. Yusuf'un ağladığını fark edince beklememi söyledi. Sonra korumalara seslenerek 'Çocuğu getirin, paşayı' dedi. Ancak oğlumun ağlamasına dayanamayarak bizzat otobüsten indi ve yanımıza geldi. O an kimsenin beklemediği bir şeydi. Yusuf, Cumhurbaşkanımızın elini öptü, ona sarıldı. O an yaşadığı mutluluk bizim için tarif edilemezdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük Yusuf'a gösterdiği ilgi, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, o anlara ait görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Küçük Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Son Dakika

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