Küçük Zeynep gözyaşları içinde toprağa verildi

BURSA - Bursaspor taraftarlarının sevilen ismi Selçuk Sargın'ın tedavi gördüğü hastanede vefat eden NCL hastası 10 yaşındaki kızı Zeynep Sargın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Bursa milletvekillerinin tedavisi için yakından ilgilendiği NCL hastası 10 yaşındaki kızı Zeynep Sargın, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Zeynep'in naaşı, bugün memleketi Bursa'ya getirildi. Cenaze Seçköy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Eski Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Bursaspor taraftarları ve sevenleri katıldı.